الان تتابع شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في وزارة الدفاع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف عن حاجتها إلى شغل الوظائف عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية للرجال. وسوف يكون إرسال الطلبات على الإيميل: [email protected] Advertisements بصيغة PDF علماً بأن موعد تقديم الطلبات اعتباراً من يوم الاحد 17/12/1440 هـ إلى نهاية يوم الخميس 27/12/1440 هـ. مع مراعاة الشروط والمتطلبات التالية : صورة من الهوية الوطنية للمتقدم والسيرة الذاتية وبيان خدمة لطالب النقل وصورة من المؤهل العلمي والدورات والخبرات العملية المناسبة لشغل الوظيفة المراد النقل عليها. يجب أن يكون المتقدم يشغل حالياً نفس الوظيفة والمرتبة المعلن عنها ويلتزم المتقدم بإكمال مسوغات نقله في حال الموافقة خلال 15 يوماً. وللاستفسار الاتصال على هاتف رقم : 012725001 تحويلة رقم : 2854/2506

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في وزارة الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.