عمل الرياض يستقبل 5335 ملف حماية اجور العاملين بالقطاع الخاص

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

نفذ مكتب عمل الرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 5335 معاملة حماية اجور خلال 6 أشهر.

ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

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وأوضح مدير عام مكتب عمل الرياض بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أنه وفي حال تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة.

وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال للموظفين.

وأكد عسيري بأنه يتوجب على المنشآت المشمولة في المراحل الإلزامية بتطبيق برنامج حماية الأجور، الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، ثم رفع ملف صرف الأجور الموثق من البنك في صفحة البرنامج بشكل شهري، وكذلك تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري.