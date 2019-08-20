الاستعلام عن وافد برقم الإقامة أو الجواز عبر مكتب العمل

يبحث الكثير من السعوديين عن الاستعلام عن وافد، فهذه الخدمة مُقدمة من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وفروع مكتب العمل على مستوى الدولة السعودية، فهي تُمكن المواطن أو الكفيل السعودي من الاستعلام عن وافد بمنتهى السهولة وبشكل إلكتروني سريع.

ولهذا نكتب لكم هذا المقال لنوضح لكم رابط الاستعلام عن وافد، فتابعونا.

الاستعلام عن وافد

تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى تقديم خدماتها بشكل الكتروني مميز لجميع المواطنين والمقيمين السعوديين، ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن عامل وافد كالتالى: