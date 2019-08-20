الاستعلام عن وافد برقم الإقامة أو الجواز عبر مكتب العمل

يبحث الكثير من السعوديين عن الاستعلام عن وافد، فهذه الخدمة مُقدمة من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وفروع مكتب العمل على مستوى الدولة السعودية، فهي تُمكن المواطن أو الكفيل السعودي من الاستعلام عن وافد بمنتهى السهولة وبشكل إلكتروني سريع.
ولهذا نكتب لكم هذا المقال لنوضح لكم رابط الاستعلام عن وافد، فتابعونا.
الاستعلام عن وافد
تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى تقديم خدماتها بشكل الكتروني مميز لجميع المواطنين والمقيمين السعوديين، ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن عامل وافد كالتالى:
- قم بزيارة موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية.
- قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم خدمات إلكترونية للمنشآت.
- قم بإختيار على الإستعلام عن عامل وافد.
- اكتب بياناتك مثل رقم البطاقة والجواز، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وبدقة.
- ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك.
- الآن تظهر أمامك كافة البيانات التى تبحث عنها عن الوافد الجديد.
نتمنى أن نكون كتبنا لكم مقال مفصل عن هذا الموضوع، ونحن مستعدين للإجابة عن أي استفسار، فقط اترك تعليق بالأسفل، وسنجيبك خلال ساعات قليلة