صدر الأمر السامي الكريم بترقية النقيب عبدالرحمن بن ضيف الله الأسمري مدير جوازات مطار الملك عبدالله بجازان، إلى رتبة رائد.
وقد أعرب الأسمري، عن سعادته بهذه الثقة والترقية، رافعًا الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، ولوزير الداخلية، معتبرًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.
وتتقدم صحيفة «عاجل» بخالص التهاني والتبريكات للرائد الأسمري على الترقية، متمنية له المزيد من النجاح والتوفيق في حياته العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترقية مدير جوازات مطار الملك عبدالله إلى رتبة رائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.