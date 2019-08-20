ترقية مدير جوازات مطار الملك عبدالله إلى رتبة رائد

صدر الأمر السامي الكريم بترقية النقيب عبدالرحمن بن ضيف الله الأسمري مدير جوازات مطار الملك عبدالله بجازان، إلى رتبة رائد.

وقد أعرب الأسمري، عن سعادته بهذه الثقة والترقية، رافعًا الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، ولوزير الداخلية، معتبرًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

وتتقدم صحيفة «عاجل» بخالص التهاني والتبريكات للرائد الأسمري على الترقية، متمنية له المزيد من النجاح والتوفيق في حياته العملية.