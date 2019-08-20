الاستعلام عن خدمة طلب وثيقة بدل فاقد “أبشر”

يقدم موقع أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية المهمة ومنها خدمة طلب وثيقة بدل فاقد والتي تسهل على المواطنين الذين فقدوا إحدى وثائقهم الهامة القيام بجميع الإجراءات بطريقة ألكترونية بحتة دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة إلا في حالة الاستلام، نتابع معكم حيث نستعرض معاً كيفية تقديم خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

يجب على كل متقدم على خدمة طلب وثيقة بدل فاقد التسجيل على موقع وزارة الداخلية السعودي “موقع أبشر”؛ بالإضافة إلى الدخول على خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة قبل تلك الخطوة، وبعد ذلك يقوم باتباع الخطوات التالية:

يدخل الشخص المتقدم على الموقع الإلكتروني أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية، ثم ينقر على بوابة “الخدمات الإلكترونية”.

ومن ثم ينقر على خانة الأحوال المدنية وستظهر العديد من الخدمات يختار المتقدم للطلب منها على خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

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بعد تلك الخطوة، يلزم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، ستظهر صفحة بعنوان “قائمة الوثائق”، ويختار طالب الخدمة أي الوثائق التي يريد استخراج بدل فاقد لها كبطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة.

يحدد طالب الوثيقة أي الوثائق يريد، وسيطلب الموقع تحديد الوقت الذي يناسبه من المواعيد المتاحة على الموقع.

وسيعرض الموقع تلقائيا الإجراءات والمتطلبات الواجب اتباعها واحضارها؛ وهي كالآتي: