شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السقوط المفاجئ للأعمدة.. «الكهرباء» تكتفي بتحذير المسافرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المالكي (الليث)

فيما انتقد عدد من المواطنين في مراكز الليث سقوط عدد من الأعمدة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن 15 قرية، اكتفت شركة الكهرباء بتحذير عابري طريق الليث جراء السقوط المفاجئ إثر الرياح الشديدة التي هبت على المحافظة.

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» سقوط 29 عموداً لتوزيع الكهرباء في المحافظة، مشيراً إلى تلقيه بلاغات عدة عن انقطاع التيار الكهربائي في كل من (الوسقة والشواق والحراتيم والرويس والحسانية وسلم الزواهر)، وأجزاء من الشاقة الشمالية والجنوبية التابعة لمحافظة الليث؛ وذلك بسبب الرياح الشديدة المثيرة للأتربة التي شهدتها المحافظة، مؤكدًا إحالة البلاغات لشركة الكهرباء، وجارٍ العمل على إعادة التيار الكهربائي لوضعه الطبيعي.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن انقطاع الكهرباء عن محطات البنزين عطل المسافرين وتسبب في بقاء الكثير منهم على الطريق لتزويدهم بالوقود، لافتين إلى عودة التيار الكهربائي في بعض المناطق.