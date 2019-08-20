شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أحد المعتدين على مؤجرة «السكوتر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة جازان القبض على أحد الشبان الذين ظهروا في مقطع مصور يضايقون سيدة أثناء وجودها بقرب حديقة الأمير محمد بن ناصر في العيدابي.

وأوضح متحدث شرطة منطقة جازان، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شابان وهما يعتديان على امرأة بحديقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمحافظة العيدابي وأخذ (سكوتر) منها عنوة، وبالرغم من عدم مبادرة المجني عليها أو الذين شاهدوا الاعتداء ببلاغ للجهات الأمنية؛ فقد باشرت شرطة منطقة جازان متابعة القضية والاستدلال على المرأة التي تعرضت للاعتداء، حيث اتضح أنها مقيمة بهوية زائر من الجنسية اليمنية، إذ تم أخذ وتوثيق إفادتها عن الحادثة وما لديها من معلومات، وتشكيل فريق عمل للبحث والتحري عن الجانيين، حتى تم تحديد هوية أحدهما والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني، وذلك بعد محاولته التخفي عن قبضة رجال الأمن بهروبه من منزل أسرته الذي يقيم فيه، ولا يزال الحادثة محل المتابعة الأمنية للقبض على جميع المتورطين بالاعتداء واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.