شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن اعتدى على فتاة بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على شخص اعتدى على فتاة بأحد الأحياء السكنية في العاصمة المقدسة. قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على شخص اعتدى على فتاة بأحد الأحياء السكنية في العاصمة المقدسة. وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم «معتدٍ على فتاة بمكة» الذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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