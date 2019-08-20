شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: نجاح الحج بجهود الجهات كافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالنجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام والجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف بيت لله الحرام من خلال الخدمات المختلفة التي قدمت عبر الجهات كافة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس المهنئين بعيد الأضحى المبارك من منسوبي الإمارة يتقدمهم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام.