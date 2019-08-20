شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بن سعود: المجالس البلدية نقلة نوعية لإشراك المواطن في التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

شدد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود على أهمية الدور الكبير للمجالس البلدية في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات البلدية، إضافة إلى تقديم الأفكار التطويرية التي من شأنها تقديم خدمات بلدية أفضل في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، مشيداً بما تضمنه تقرير المجلس البلدي في الباحة من أعمال ومنجزات.

وتسلّم خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس رئيس المجلس البلدي لأمانة الباحة أحمد بن مسفر آل هادي، وعددا من أعضائه، تقريرين مفصلين عن الطرق المحورية المهمة بمدينة الباحة، ومنجزات ومناشط المجلس البلدي لمدينة الباحة. واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن أبرز مهمات المجلس وما يقوم به من أدوار، مستعرضا الخطط المستقبلية للمجلس، وأبرز المشاركات المجتمعية.