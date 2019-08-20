شكرا لقرائتكم خبر عن تشترط خطابات توصية.. وظائف معيدين بجامعة الإمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام توفر وظائف أكاديمية شاغرة على رتبة (معيد) للجنسين في عدد من الكليات، ويستمر التقديم عليها حتى نهاية دوام يوم السبت الموافق 01/01/1441هـ، وذلك على موقع الجامعة الرسمي https://www.iau.edu.sa/ar.

واشترطت أن يكون المتقدم سعوديا حاصلا على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى، معترف بها بدرجة جيد جدًا بطريقة الدراسة بانتظام (مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم). أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة ما يعادل تقديره جيد جدًا، وأن لا يتجاوز عمره وقت التقديم (28) سنة، وأن يقدم على الأقل خطابي توصية (ذات علاقة بطلب التعيين) من أعضاء هيئة تدريس أشرفوا على تدريسه في المرحلة الجامعية، واجتيازه للمتطلبات والشروط الخاصة بالقسم (المقابلة الشخصية، الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية أو التوفل، إجازات الحاسب الآلي وغيرها)، والتوقيع على التعهد الخطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالميا في مجال تخصصه العلمي وذلك خلال السنتين الأوليين من تاريخ مباشرته مهمات الوظيفة. وفي حال التقديم الجديد لوظيفة (معيد) يجب أن لا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية رسمية غير تعاقدية، وإذا ثبت غير ذلك سوف يتم استبعاده مباشرة، وأن يستوفي أي متطلبات أخرى يقرها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية المعنية.