شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليوناً لتشغيل 2755 مدرسة بجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

سلمت إدارة التعليم في منطقة جازان أمس، الميزانية التشغيلية البالغة 18164166ريالا لمديري مكاتب التعليم الذين بدورهم سيسلمونها لقادة وقائدات المدارس البالغ عددها 1304 مدارس تضم قرابة 155857 طالبا وطالبة تابعة لإدارة تعليم جازان، و1211 مدرسة تابعة لإدارة تعليم صبيا تضم قرابة 141 ألف طالب وطالبة بينها 240 مدرسة على الحد الجنوبي.

وأوضح المدير العام لتعليم جازان المكلف ياسر دويري، أن إدارة تعليم جازان سخرت كل إمكاناتها التعليمية لتنفيذ برامج إدارة الجودة، ومؤشرات الأداء، استعدادا للعام الدراسي القادم، وحرصت على تنفيذ العديد من البرامج، التي تشتمل على ورشة عمل للمشرفين والمشرفات بعنوان «مؤشرات قياس الأداء الواقع، وسبل التطوير» وتشكيل منسقين لقياس المؤشرات في الإدارات والمكاتب والمدارس، وتدريب 80 منسقا ومنسقة، لمناقشة آلية رفع قياس الأداء، للإدارات ومكاتب التعليم، ومشاركة 12 منسقا للاختبارات الدولية في ورشة عمل تدريبية، للتنسيق وفق هيكلة الإدارة، والتنسيق مع إدارة الإشراف التربوي لتفعيل معايير الجودة المدرسية، في 120 مدرسة للبنين والبنات، للعام الدراسي القادم.

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من جانبه، وجه مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي بصرف مايزيد على 14 مليون ريال للميزانية التشغيلية ونظافة المدارس للفصل الدراسي الأول من العام الحالي عبر نظام الصرف السريع؛ لضمان تهيئة البيئة التعليمية واستقرارها. كما اعتمد مدير التعليم أسبوع التهيئة للمعلمات والمعلمين الجدد، ووجه مكاتب التعليم والأقسام المعنية بتفعيل مبادرة ولاء المعلم لمهنته وانتمائه لمؤسسته التعليمية.

كما تفقد مدير تعليم صبيا مدرسة الحرف الابتدائية، ومدرسة الحسيني الابتدائية والمتوسطة؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات ضمن جولته التفقدية واهتمام الوزارة بمشروع الطفولة المبكرة.

وقال رئيس الشؤون المدرسية بمكتب تعليم صامطة جابر بن محمد مدخلي أنه تم وضع خطة زمنية لترحيل الكتب الدراسية إلى 180 مدرسة بينن وبنات، ومدرسة ليلية، ومدراس محو الأمية، تعليم الكبار على الحد الجنوبي لانطلاق العام الدراسي الجديد.