شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل: إنذار 53 مبنى مخالفاً للسلامة الإنشائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أنذرت إدارة كود البناء ببلدية محافظة الجبيل 53 مبنى «تحت الإنشاء» لمخالفتها اشتراطات السلامة الإنشائية، وألزمت ملاكها بإزالة أنقاض مبانيهم، وذلك امتداداً لمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري. وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية ضبطت عدداً من المخالفات على أصحاب (منازل سكنية ومبانٍ تجارية) لعدم تقيدهم بوسائل السلامة «سواتر» بمحاذاة المباني تحت الإنشاء، إضافة إلى مخالفات أخرى متعلقة بعدم وضع حاويات جمع وترحيل المخلفات الإنشائية، فيما تم تطبيق الجزاءات بحق متجاوزي اللوائح والأنظمة البلدية.

وقال: ضُبطت 8 مبانٍ مخالفة تحت الإنشاء (بحي الدانة وحي الجوهرة وحي الدخل المحدود) قام أصحابها ببنائها دون الحصول على رخصة بناء أو تطبيق المعايير والضوابط اللازمة للبناء.

وأكد إيقاف البناء واستدعاء ملاكها لتطبيق الغرامات، كما تمت إحالتهم للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل وزاره الشؤون البلدية والقروية لمعرفة مدى سلامه الهيكل الإنشائي ومطابقة القواعد الإنشائية لمحاضر فحص التربة.