شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملايين لمنتزه حلي الوطني في القنفذة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي اعتماد مشروع منتزه حلي الوطني بمحافظة القنفذة على مساحة ٦.٥٦٣.٤٨٤.٨م٢، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ ٩.٨٩٦.٩٣٧ ريالاً، مشيراً إلى استلام المقاول الموقع للبدء في تنفيذ المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذه ٢٤ شهراً.

وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أن أعمال المشروع تتضمن تسوير كامل المنتزه بأكثر من ١١ كيلومتراً طولياً (تحديداً ١١٨٦٠ متراً طولياً)، وإنشاء خزانات مياه للري مع توريد وتركيب مضخات الدفع والفلاتر، وتوريد وتركيب شبكات للري، ومصدر المياه في الري سيكون سد وادي حلي الذي يقع بجوار المنتزه ويبعد مسافة ٣٠٠ متر، وزراعة أكثر من ١٢٥ ألف شتلة من الأشجار المحلية مع أعمال الحفر للشتلات من الجهة المنفذة. وأكد أن مشروع منتزه وادي حلي الوطني الذي سيتم تنفيذه بمحافظة القنفذة يمثل بادرة أمل لأهميته ودوره الحيوي في تحقيق جزء من تطلعات أبناء المنطقة وقياداتها ليكون بمثابة وجهة سياحية مميزة، تعزز قطاع السياحة والترفيه في المنطقة الغربية على الخارطة السياحية.