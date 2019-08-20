شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محاور لتدريب 19 معلمة جديدة في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

التحقت 19 معلمة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في برنامج «تهيئة المعلمات الجدد» للعام الدراسي 1441هـ بمقر إدارة التدريب التربوي بمنطقة الرياض، كما استضافت الإدارة معلمة جديدة من إدارة تعليم الحوطة والحريق، ويقام البرنامج خلال الفترة من 18-20 /‏12/‏ 1440هـ.

وأوضحت مديرة إدارة التدريب التربوي بتعليم الرياض الدكتورة إبتهال السحيباني أن البرنامج التدريبي سيشمل عددا من المحاور تتضمن حقوق وواجبات المعلم.