شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل الجداول والتأجيل بجامعة الباحة الأحد القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الباحة بدء تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 /‏ 1441هـ، من خلال البوابة الإلكترونية. وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور خالد عمير أن التسجيل يبدأ يوم الأحد القادم ولمدة خمسة أيام، مؤكداً ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسية، علما بأن الطلبة المستجدين ستكون جداولهم جاهزة. وأضاف بأنه سيتم استقبال طلبات تأجيل الفصل الدراسي الأول إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة حتى يوم الخميس 6/‏ 1/‏ 1441هـ، لافتاً إلى أنه لن يتم النظر في أي طلب يقدم يدوياً أو بعد نهاية هذه الفترة.

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الباحة بدء تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 /‏ 1441هـ، من خلال البوابة الإلكترونية. وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور خالد عمير أن التسجيل يبدأ يوم الأحد القادم ولمدة خمسة أيام، مؤكداً ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسية، علما بأن الطلبة المستجدين ستكون جداولهم جاهزة. وأضاف بأنه سيتم استقبال طلبات تأجيل الفصل الدراسي الأول إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة حتى يوم الخميس 6/‏ 1/‏ 1441هـ، لافتاً إلى أنه لن يتم النظر في أي طلب يقدم يدوياً أو بعد نهاية هذه الفترة.

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