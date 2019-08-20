شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: 42 مدرسة تنخرط في التعليم الرقمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة لتنفيذ آلية مبادرة التعليم الرقمي في 42 مدرسة في المنطقة منها 23 مدرسة للبنين و19 مدرسة للبنات.

وشدد مدير تعليم الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني على أهمية مبادرة «بوابة المستقبل» لتحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما تقدمه من وسائل تمكن التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور بيسر وسهولة، وتتيح للمعلم تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر، موضحاً أن الغاية من التحول تعزيز النشاطات العلمية والتعليمية، ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات لمتابعة ونقاش واستقراء مدى تمكن الطالب والطالبة في كل مادة دراسية، والخروج من النمط التقليدي والتركيز على التقني، مؤكداً جدوى التعليم الرقمي في الاتصال بين الطالب والمعلم وأولياء الأمور خارج وقت الدوام، وزرع التنافس المحمود في التعليم، وإتاحة الفرصة لأولياء الأمور للمشاركة ومتابعة مستوى أبنائهم الدراسية من خلال البوابة وإبداء الرأي والمشورة للمعلم في بيئة تعليمية ممتعة يتفاعل فيها الطلاب والمعلمون، تمكن من الاستفادة من التقنيات الحديثة والاستخدام الإيجابي لها.

وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات أحمد الصفا أن التحول الرقمي يعد إحدى المبادرات التي تقوم بها الوزارة في مرحلة «التحول الوطني 2020»، لتحقيق «رؤية 2030»، التي تهدف إلى التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية، يستفيد منها الطلاب والطالبات، مؤكداً أنه يتم تجهيز المدارس تقنيا وتشغيل نظام لإدارة التعلم الإلكتروني في المدارس وتدريب الفئات المستهدفة.