شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مستودع مشروع «التخصصي» ببريدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد العدل (بريدة) اندلع حريق أمس في مستودع تابع لمقاول ينفذ مشروعاً صحياً في مدينة بريدة، وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع وأخمدت النيران دون إصابات تذكر. وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أن مركز القيادة والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن احتراق مستودع تابع لمقاول منفذ لأحد المشاريع بمستشفى الملك فهد التخصصي، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الموقع وطبقت خطط الإسناد الدخلي وفقاً لمتطلبات الموقع، مشيراً إلى أن المستودع يحتوي على مواد بناء وتقدر مساحة المنطقة المحترقة بـ 800 م. وأضاف لاتزال إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة سبب الحريق وتقدير الخسائر المادية.

اندلع حريق أمس في مستودع تابع لمقاول ينفذ مشروعاً صحياً في مدينة بريدة، وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع وأخمدت النيران دون إصابات تذكر. وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أن مركز القيادة والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن احتراق مستودع تابع لمقاول منفذ لأحد المشاريع بمستشفى الملك فهد التخصصي، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الموقع وطبقت خطط الإسناد الدخلي وفقاً لمتطلبات الموقع، مشيراً إلى أن المستودع يحتوي على مواد بناء وتقدر مساحة المنطقة المحترقة بـ 800 م. وأضاف لاتزال إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة سبب الحريق وتقدير الخسائر المادية.

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