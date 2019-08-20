شكرا لقرائتكم خبر عن عروض يومية في السينما المفتوحة بموسم السودة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

استحوذت تجربة السينما المفتوحة في منطقة المغامرات في «موسم السودة» على اهتمام الزوار والمصطافين الذين استمتعوا بمشاهدة أبرز الأفلام السعودية والأجنبية في الهواء الطلق.

وتستمر العروض يومياً حتى 30 أغسطس، إذ تُعرض الأفلام السعودية بين الساعة السابعة والثامنة مساءً ويمكن الدخول إليها مجاناً في حين تبلغ أسعار البطاقات للعروض الأساسية 15 ريالاً، وهي تعرض بدءاً من الساعة 8:20 وحتى 10:20 مساءً ويمكن شراء التذاكر من خلال الشبابيك المنتشرة في موقع الفعاليات منطقة «الملتقى» أو عن طريق الموقع الخاص بموسم السودة.

وتقام فعاليات موسم السودة في 7 مواقع، تتضمن المنطقة الرئيسية الملائمة لأفراد العائلة التي تضم شاشات عملاقة للبث الحيّ وعدداً من المطاعم وعربات الطعام المتحركة، ومنطقة الأطفال التي يجد الصغار فيها ألعاباً تعليمية وترفيهية. وموقع المغامرات الذي يتيح خوض أنشطة متنوعة مثل التسلّق بالحبال والانزلاق الهوائي والقفز السريع وغيرها من الأنشطة.