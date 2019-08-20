شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار اليمن» يُنتج المياه بالطاقة الشمسية في المهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أنجز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عدداً من مشاريع إنتاج المياه الصالحة للشرب من خلال حفر الآبار في محافظة المهرة، وسلم البرنامج الآبار المُنجزة إلى السلطة المحلية في المحافظة.

واستخدمت تقنية الطاقة الشمسية أثناء التصميم والعمل على هذه الآبار التي بدأت في الإنتاج وسد احتياج السكان من المياه في المحافظة، وذلك من خلال استخدام مضخات غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفير خزانات للمياه لكل بئر.

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وعمل البرنامج على إنجاز آبار جديدة كان آخرها، بئري تنهالن وديثورت بمديرية الغيضة بمحافظة المهرة، التي بدأ الأهالي الاستفادة منها، فيما يبلغ عمق بئر ديثورت 90 متراً، بينما يصل عمق بئر تنهالن إلى 190 متراً.

ووفر البرنامج مضخات غاطسة بقوة 5.5 حصان لكل مضخة تعمل بالطاقة الشمسية للآبار الحالية، وتم العمل على إنشاء شبكة مياه وخزان علوي بحجم 7 آلاف لتر لتغذية المناطق وما حولها، بهدف استخدام المياه للشرب والري والحيواني.

وقال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة عبد الهادي القحطاني، إن البرنامج عمل على حفر الآبار وتوفير ما يضمن استدامتها من خلال الطاقة الشمسية وتوفير خزانات مياه دائمة، بالإضافة لعمل عدة تجارب واختبارات كانت جميعها ناجحة لضخ المياه للأهالي.