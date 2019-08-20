شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يطلق فعاليات «لقاءات جدة» في محرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يطلق محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ملتقى لقاءات جدة 2019 الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع أطراف العمل، خلال الفترة من 17 ـ 19 محرم 1441هـ للاستثمار في رأس المال البشري ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

ويسـتهدف الملتقى منشآت القطـاع الخـاص والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

وُيعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية والكـوادر الوطنيـة المؤهلة وممثلـي القطـاع الخـاص ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

ويهدف الملتقى إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل، فيما يحتوي الملتقى على مسارات تخدم جميع العملاء والمستفيدين.