أبشر | كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

قامت وزارة الداخلية السعودية وقطاع الأحوال المدنية بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية؛ لتوفير الوقت والجهد المبذول على المواطنين وتخفيف الضغط على المؤسسات الحكومية وموظفيها دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات لإكمال الإجراءات الحكومية؛ ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وتتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين – بشرط التسجيل على الموقع الإلكتروني أبشر- الإبلاغ بشكل إلكتروني عن فقدان أحد الوثائق المفقودة كبطاقة الهوية الوطنية وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة وسجل الأسرة؛ كما يستطيع المواطن خارج المملكة العربية السعودية استخدام تلك الخدمات بشكل إلكتروني، فيما يلي نتعرف على طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة