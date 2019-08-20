أبشر | كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

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قامت وزارة الداخلية السعودية وقطاع الأحوال المدنية بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية؛ لتوفير الوقت والجهد المبذول على المواطنين وتخفيف الضغط على المؤسسات الحكومية وموظفيها دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات لإكمال الإجراءات الحكومية؛ ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وتتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين – بشرط التسجيل على الموقع الإلكتروني أبشر- الإبلاغ بشكل إلكتروني عن فقدان أحد الوثائق المفقودة كبطاقة الهوية الوطنية وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة وسجل الأسرة؛ كما يستطيع المواطن خارج المملكة العربية السعودية استخدام تلك الخدمات بشكل إلكتروني، فيما يلي نتعرف على طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة
- يدخل الشخص الذي يريد الإبلاغ عن الوثائق المفقودة إلى وزارة الداخلية السعودية.
- ينقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجود وسط الصفحة.
- ستظهر قائمة بها عدة خدمات المتاحة في الأحوال المدنية، ينقر الشخص على “خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة”.
- بعد ذلك، يلزم لاستكمال الإجراءات الإلكترونية تسجيل الدخول وكتابة كلمة المرور على الموقع.
- وعند الانتهاء من تسجيل الدخول، تظهر صفحة يختار منها الوثيقة المفقودة من بين العديد من الخيارات.
- بعد إختيار الوثيقة، تظهر صفحة بها عدة خانات يجب ملؤها على حسب نوع الوثيقة؛ وبأسفل تلك الخانات سؤال تأكيدي ” هل ترغب في تسجيل الوثيقة المذكورة من المفقودات ؟” يجب الموافقة عليه.
- للدخول إلى رابط موقع أبشر لتسجيل الدخول والاستفادة من الخدمات المتاحة يمكنك الدخول إلى أبشر