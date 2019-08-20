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عدن - ياسمين عبدالعظيم - 4 اتصالات هاتفية مهمة لـ"محمد بن سلمان" من أجل "اتفاق تاريخي" .. تعرف على تفاصيلها

كشفت مصادر إعلامية سعودية رسمية، اليوم الاثنين، عن 4 اتصالات هاتفية قام بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من أجل "اتفاق تاريخي". وأجرى الأمير "محمد بن سلمان" الأربع اتصالات المهمة حول الاتفاق التاريخي الذي وقعته المعارضة السودانية مع المجلس العسكري السوداني، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس". ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : عاجـــل : رحيل مؤلم لهذا الداعية السعودي الشهير .. والحزن يخيم على أنحاء المملكة قضية جمال خاشقجي تعود للواجهة من جديد .. وزوجته تكشف تفاصيل جديدة وتفتح لأول مرة صندوق الاسرار فنان مصري شهير ينشر صورا فاضحة للفنانه غادة عبدالرازق قد تدفعها لاعتزال الفن نهائيا ..شاهد الصور 4 اتصالات هاتفية مهمة لـ"محمد بن سلمان" من أجل "اتفاق تاريخي" .. تعرف على تفاصيلها Advertisements فتاة سعودية تتباهي على ”تويتر” بتحرشها بوافد أسيوي هي ورفيقتها وتصوره داخل غرفة نومها .. شاهد كيف كانت النهاية..!؟ وأخيرا : الكشف بـ ‘‘الاسم‘‘ عن البطل الذي قتل عبدالخالق الحوثي شقيق ‘‘عبدالملك الحوثي‘‘ .. شاهد من يكون؟ عاجـــل : قرارات جمهورية طارئة تقلب المؤسسة العسكرية رأسا على عقب .. (شاهد الاسماء) شاهد : كيف تمكنت ‘‘الأميرة هيا بنت الحسين’’ من مغادرة ‘‘دبي’’ المزروعة بالكاميرات .. ومن ساعدها على الهروب؟ صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة وتكشف التفاصيل الحرجة في حادثة هروب الاميرة ----------------------------------------- وكان أول اتصال مع رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول، عبدالفتاح البرهان، وأعقبه اتصال بالقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية، أحمد ربيع. وثمّن ولي العهد السعودي في الاتصالين الاتفاق الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها. وكذلك اتصل "ابن سلمان" برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، معبرًا عن تقديره للدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية. والاتصال الرابع والأخير كان مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، وأبدى فيه ولي العهد تقديره للجهود التي بُذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين كافة الأطراف السودانية. يشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير وقعا على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، السبت 17 أغسطس / آب، في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع.

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