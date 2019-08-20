هاتف ذكي جديد للاستخدامات الشاقة.. ضد المياه والغبار مع بطارية خارقة

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أطلقت شركة “جيجاسيت” الألمانية هاتفها الذكي GX290 المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر 299 يورو. ويمتاز الهاتف بمقاومة الماء والغبار وفقا لفئة الحماية IP68. Advertisements ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.1 بوصة وبدقة وضوح 1560×720 بيكسل مع إطار سميك، وينبض بداخله المعالج MediaTek Helio P23 Octacore-SoC، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت. ويشتمل الهاتف الذكي على كاميراتين في الخلف: الأولى بدقة 13 ميجابيكسل والثانية بدقة 2 ميجابيكسل لحساب معلومات العمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لصور السيلفي. كما يمتاز الهاتف الذكي GX290 الجديد ببطارية كبيرة سعة 6200 مللي أمبير ساعة.





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