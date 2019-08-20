واتساب يبدأ في تعديل اسمه على هذه الهواتف

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أكدت تقارير إعلامية، أن تطبيق التراسل الفوري واتساب، بدأ بشكل فعلي تغيير اسمه الرسمي ليصبح مرتبطًا بشبكة التواصل الاجتماعي المالكة له فيسبوك.

وأشارت التقارير إلى أن التحديث التجريبي من نسخة واتساب التي تعمل على منصة تشغيل أندرويد، أظهرت بالفعل تغيير اسم واتساب خلال الساعات القليلة الماضية لبعض المستخدمين.

وأوضحت أن واتساب في طريقه إلى تعديل اسمه على كافة منصاته والنسخ الخاصة به في المتاجر الإلكترونية، بما في ذلك تلك النسخة التي تعمل خصيصًا على أجهزة أبل أيفون.

ومن المتوقع أن يُعمم فيسبوك عملية تغيير الأسماء الخاصة بمنصاته المختلفة في المستقبل القريب، حيث درس موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا عدداً من الإجراءات التنظيمية التي تهدف لمزيد من التعريف بمنصاته على مستوى العالم.

وقالت مجلة ذا فيرج الأمريكية، إن فيسبوك قرر تغيير أسماء كل من تطبيق التراسل الفوري واتساب، وموقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستجرام، لإظهار تبعيتهما إلى فيسبوك.





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