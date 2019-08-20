بالصور.. حادث انقلاب مروع لعائلة في الباحة

:



.

وقع مساء أمس الاثنين، حادث انقلاب مروع لعائلة في منطقة الباحة، نتج عنه إصابة قائد المركبة بإصابات بليغة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب لعائلة في تمام الساعة 21:30 أمس الاثنين، على الرقم الموحد (997) على طريق شبرقة بالقرب من الفحص الدوري.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث بتواجد القائد الميداني صالح علي محفوظ.

Advertisements

وأضاف: نتج عن الحادث إصابة خطيرة لقائد المركبة وكانت إصابته بليغة، و تم التعامل معه من قبل الفرقة الإسعافية ونقلت عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.



