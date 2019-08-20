وظائف أكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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حددت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، يوم الأحد القادم موعد استقبال طلبات الراغبين للتقدم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة على رتبة (معيد) للجنسين في عدد من الكليات بالجامعة، لشغل تلك المراتب بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك لمدة سبعة أيام، وذلك من خلال الدخول على موقع الجامعة الرسمي https://www.iau.edu.sa/ar.

واشترطت الجامعة للتقديم على تلك الوظائف ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها بدرجة جيد جداً بطريقة الدراسة بانتظام ( مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم )، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل تقديره جيد جداً.

وأن لا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم (28) سنة، وأن يقدم على الأقل خطابي توصية ( ذات علاقة بطلب التعيين ) من أعضاء هيئة تدريس اشرفوا على تدريسه في المرحلة الجامعية، واجتيازه للمتطلبات والشروط الخاصة بالقسم ( المقابلة الشخصية ،الامتحانات التحريرية ، اتقان اللغة الإنجليزية او التوفل ، إجازات الحاسب الآلي وغيرها )، والتوقيع على التعهد الخطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالمياً في مجال تخصصه العلمي وذلك خلال السنتين الأوليتين من تاريخ مباشرته لمهام الوظيفة.

وفي حالة التقديم الجديد لوظيفة “معيد” يجب أن لا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية رسمية غير تعاقدية، وإذا ثبت غير ذلك سيتم استبعاده مباشرة، وأن يستوفي أي متطلبات أخرى يقرها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية المعنية.

ودعت الجامعة إلى تقديم ملف طلب التعيين إلكترونياً، وذلك على موقع الجامعة الإلكتروني باختيار أيقونة طلب تعيين “معيد” واتباع الإجراءات المبينة عند التقديم، كما سيتم استبعاد الطلبات الناقصة أو التي دونت فيها معلومات غير دقيقة، مؤكدةً أنه لن يتم قبول أي طلب بعد انتهاء فترة التقديم.

