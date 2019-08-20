أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء. وناشد التحالف، المدنيين عدم الاقتراب من المواقع العسكرية الحوثية المستهدفة في صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف » يبدأ عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.