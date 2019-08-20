السعودية اليوم / الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني



نيويورك 18 ذو الحجة 1440هـ 19 أغسطس 2019م واس

كرمت الأمم المتحدة اليوم مساهمة ما يقرب من ربع مليون موظفة إغاثة ممن يُقدّمن المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها حملة (النساء الإنسانية) العالمية لتكريم النساء اللواتي يعملن في مجال إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الإنسانية.

ويكتسي اليوم العالمي للعمل الإنساني في العراق أهمية خاصة، حيث تم تحديده في ذكرى الهجوم الذي وقع في 19 أغسطس 2003 م على فندق القناة في بغداد والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، بمن فيهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

يذكر أنه في عام 2009 م حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 أغسطس يوماً عالمياً للعمل الإنساني.

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