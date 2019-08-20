أبشر الأفراد كيفية استخدام خدمة بياناتي وخطوات التسجيل على الموقع

خدمة بياناتي هي خدمة تندرج تحت العديد من الخدمات ضمن بوابة الأفراد وخدمات أبشر التي تقدمها وزارة الداخلية والأحوال المدنية للسعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وتتيح تلك الخدمة تفويض القطاعات الحكومية لتطلع على البيانات في الأحوال المدنية، كما تمكن خدمة بياناتي المواطن من تفويض مختلف القطاعات الحكومية وبعد ذلك تطبق الخدمة للسماح باستقبال المراجعين والمحررين لكي يطلعوا ويبحثوا في بياناته المصرح به من خدمة الأحوال المدنية، ثم يقوم القطاع المفوض بالاطلاع على تلك البيانات واستكمال بقية الإجراءات اللازمة دون الحاجة لاحضار المواطن برنت من الأحوال المدنية.

كيفية استخدام خدمة بياناتي

يسجل الفرد الدخول بموقع وزارة الداخلية أبشر.

ينقر على الخدمات الالكترونية ثم على خدمات الأحوال المدنية ويختار خدمة بياناتي.

يظهر سؤال يجيب عليه المستخدم وهذا السؤال اختياري وليس إجباري.

يختار الفرد القطاع الذي يريد تحويله من أجل الاطلاع على البيانات، ويضغط بالموافقة على رسالة التأكيد التي ستظهر بعد إتمام التحويل.

عند انتهاء التفويض يمكن للمستخدم طباعة المعلومات الخاصة بالتفويض وزيارة القطاع.

طريقة التسجيل على الموقع للاستفادة من الخدمة