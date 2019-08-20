السعودية اليوم / وزير الداخلية الليبي يبحث مع رئيس جهاز الأمن الداخلي مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة



طرابلس 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

عقد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا في العاصمة طرابلس اليوم اجتماعًا مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء رشيد الرجباني؛ لبحث الأوضاع والمستجدات الأمنية بالعاصمة طرابلس والمناطق الأخرى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن باشاغا شدد خلال اجتماعه مع اللواء رشيد الرجباني على أن الأجهزة الأمنية مسؤولة بشكل مباشر عن أمن المواطن والحفاظ على الأمن القومي للدولة.

وأضافت أن باشاغا أكد أيضًا ضرورة التزام أعضاء الأجهزة الأمنية باتباع التراتبية الإدارية التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية وفقًا لقانون الأمن والشرطة، والاهتمام بأمن المواطن وسلامته.

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