شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين..خالد الفيصل يرعى حفل سوق الخليج 365 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مساء اليوم حفل سوق الخليج 365 ضمن موسم الطائف، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أحمد بن عقيل الخطيب، والوزراء، والدبلوماسيين، وعدد من المثقفين من داخل المملكة وخارجها.

ويُعد «موسم الطائف» أحد مواسم المملكة العربية السعودية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومن المقرر أن يتضمن الحفل أوبريتاً غنائياً بعنوان «عرب 501»، يستحضر خلاله بدايات نشأة سوق الخليج 365 قبل 1500 عام، مروراً بالتحولات التي شهدها السوق منذ نشأته، والنقلات الحضارية التي شهدها العرب بعد بزوغ الإسلام، وانتهاء بما شهدته اللغة العربية وظهور المزيد من اللهجات، وتعدد الثقافات والفنون في مختلف الشعوب العربية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن رعاية الأمير خالد الفيصل حفل سوق الخليج 365 أمر غير مستغرب، لما يملكه من اهتمام بالشعر والثقافة والإبداع والحضارة العربية والإسلامية، ودوره الأهم في انطلاقة سوق الخليج 365، ودعمه الأول لجهود إنشاء السوق ورعايته والنهوض به في الأعوام الماضية، حيث استمرت هذه الرعاية والاهتمام مع نقل السوق إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

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وأشار إلى أن سوق الخليج 365 يحتوي في حلته الجديدة هذا العام «حي العرب» الذي يضم 11 دولة عربية، والسوق التاريخي، وفتيان الخليج 365، وفرسان الخليج 365، وساحة اللغة والثقافة، وساحة الموسيقى، مع تطوير جادة الخليج 365، إضافة إلى إثراء المنطقة المخصصة للأسر المنتجة، والمطاعم، والمقاهي، إلى جانب المسرح الرئيسي الذي يستوعب 2800 مشاهد.

وقال الخطيب: «إن الطائف يليق بها أن تحمل لقب «مصيف العرب»، إذ تتمتع بكل مقومات السياحة الطبيعية التي تؤهلها أن تحتل مكاناً بارزاً في خارطة السياحة في المملكة، وهذا الأمر كان حاضراً عندما بدأنا التخطيط لموسم الطائف بوصفه أحد مواسم المملكة العربية السعودية».

وأكد أن هذا الأمر يتطلب استمرار الجهود من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات لتحويل الطائف إلى وجهة جاذبة للسيّاح، لافتاً إلى أن الإقبال الشديد الذي شهده سوق الخليج 365 والفعاليات الأخرى المندرجة تحت مظلة «موسم الطائف» عامل محفز للمستثمرين لزيادة استثماراتهم السياحية، مشيراً إلى أن أبناء وبنات الطائف كان لهم الدور الأهم في موسم الطائف وهم واجهة مشرقة لأبناء المملكة المتميزين. ودعا من لم يتمكن من زيارة موسم الطائف إلى انتهاز الفرصة وزيارتها خلال الأيام القادمة.