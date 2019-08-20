شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلبيني: المملكة ساهمت في إعادة إعمار «مراوي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مانيلا)

استقبل وزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورو لوكسين جونيور بمقر وزارة الخارجية في مانيلا أمس (الإثنين)، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الرسمية للفلبين.

‏ونوه وزير الخارجية الفلبيني خلال الاستقبال بعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة والفلبين، مشيداً بالمستويات المميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية في شتى المجالات، مشيراً إلى أن إسهام المملكة العربية السعودية الفاعل في إعادة إعمار مدينة مراوي الفلبينية يؤكد حرصها على تعزيز العلاقات القائمة وتطويرها.

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‏وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافتها نحو المليون عامل من الجنسية الفلبينية، داعياً إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين تعزيزاً للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

‏من جانبه، عبر رئيس مجلس الشورى عن تقديره لوزير الخارجية الفلبينية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً متانة العلاقات القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات قديمة وقائمة على التعاون وتبادل المصالح.

ونوه في هذا الصدد بكفاءة العمالة الفلبينية المتخصصة التي تعمل في المملكة، مؤكداً أن هذه العمالة أسهمت بدورها في أوجه التنمية التي شهدتها المملكة بما انعكس على مستوى العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن حكومة المملكة تولي العمالة الفلبينية وسائر العاملين من الجنسيات الأخرى اهتماماً خاصاً وذلك انطلاقا من القيم الإنسانية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.‏