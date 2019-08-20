شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع مساعدات إيوائية في الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (اليمن) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية للمتضررين من كارثة السيول من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية للمتضررين من كارثة السيول من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وقد جرى توزيع 51 خيمة و33 بساطا و371 بطانية في مخيمات المحزام الشرقي والرميلة والسليل وجبل شيحاط بمديرية الحزم في محافظة الجوف اليمنية، استفاد منها 371 فردا. ويأتي هذا التوزيع ضمن المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق. ‏



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