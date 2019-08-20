شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف تأشيرة قديمة تعطل إصدار طلبات العمالة «الإثيوبية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله (الدمام)

تترقب مكاتب الاستقدام انطلاقة البوابة الإلكترونية «مساند» لإصدار التأشيرات الجديدة للعمالة المنزلية الإثيوبية على رغم استئناف الاستقدام منها نهاية يوليو الماضي بعد تجميدها منذ العام 2014. وربطت المصادر قرار التريث في إعادة إصدار التأشيرات الجديدة بالانتهاء من التأشيرات القديمة البالغة 15 - 20 ألف تأشيرة، واعتباره وسيلة لجس النبض في الآليات المتبعة لدى السلطات الإثيوبية. وأشارت إلى أن الجهات المعنية في السعودية تتخوف من إقدام إثيوبيا على اتخاذ خطوات سلبية، ما يسهم في بروز بعض المشكلات، وأن قرار التريث في إصدار التأشيرات الجديدة بمثابة اختبار للثقة، والتعرف على مدى التزام إثيوبيا بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتمال الآخر وراء التأخر في إصدار التأشيرات الجديدة مرتبط أيضا بالإجراءات التقنية، خصوصا أن بعض الحلول التقنية تتطلب بعض الوقت، فضلا عن أن إجازة عيد الأضحى ساهمت في تعطيل عملية البدء في إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة المنزلية الإثيوبية، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام الوطنية انتهت من التعاقد مع مكاتب التعاقدات الإثيوبية قبل أكثر من عام، لافتة إلى أن فاتورة الاستقدام تتراوح بين 8 - 10 آلاف ريال.

وعلى ذات السياق، أكدت المصادر انتهاء أزمة تصديق معاملات العمالة المنزلية الأوغندية قبل إجازة عيد الأضحى، وأن السفارة السعودية عمدت لإنهاء المعاملات المجمدة على خلفية منح الأولوية لإجراءات الحج، لافتة إلى أن السفارة استقبلت نحو 20 - 30 معاملة للمكتب الواحد يوميا، وأن اشتراطات السفارة لاستكمال إجراءات المعاملات تتمثل في إصدار موافقة من وزارة العمل الأوغندية، وإصدار تقرير فحص طبي حديث، فضلا عن وجود تأشيرة مربوطة بالبوابة الإلكترونية «مساند»، تتضمن اتفاقية للأطراف الثلاثة (الكفيل، المكتب الوطني، المكتب الخارجي».

وقالت المصادر إن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الأوغندية يتراوح بين 30 - 60 يوما، بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية لدى السلطات الأوغندية.