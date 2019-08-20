شكرا لقرائتكم خبر عن فرق تطوعية لتنظيف المشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

بادرت فرق تطوعية عدة بإشراف أمانة العاصمة المقدسة في تنظيف المشاعر بمشاركة 150 متطوعا ومتطوعة في مبادرة تعد الأولى من نوعها. وقدم فريق «سقيا العطاء التطوعي» بادرة بعنوان «كن عوناً» التي جاءت تنفيذا لرؤية المملكة 2030، وتهدف إلى الإثراء في الأعمال التطوعية وزيادة عدد المتطوعين.

من جهتها أثنت المدير التنفيذي للمركز الإعلامي في الفريق عبير شفلوت على الجهود التطوعية المبذولة في كل ما من شأنه رفعة المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الفريق قدم جهدا كبيرا في نظافة المشاعر.