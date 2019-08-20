الارشيف / اخبار السعوديه

فرق تطوعية لتنظيف المشاعر المقدسة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فرق تطوعية لتنظيف المشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

بادرت فرق تطوعية عدة بإشراف أمانة العاصمة المقدسة في تنظيف المشاعر بمشاركة 150 متطوعا ومتطوعة في مبادرة تعد الأولى من نوعها. وقدم فريق «سقيا العطاء التطوعي» بادرة بعنوان «كن عوناً» التي جاءت تنفيذا لرؤية المملكة 2030، وتهدف إلى الإثراء في الأعمال التطوعية وزيادة عدد المتطوعين.

من جهتها أثنت المدير التنفيذي للمركز الإعلامي في الفريق عبير شفلوت على الجهود التطوعية المبذولة في كل ما من شأنه رفعة المملكة العربية ، مشيرة إلى أن الفريق قدم جهدا كبيرا في نظافة المشاعر.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرق تطوعية لتنظيف المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا