شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: حادثة سير تصرع حاجاً روسياً وتصيب 6 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادثة سير لحافلة حجاج من الجنسية الروسية بالرياض، نتج عنها 6 إصابات ووفاة واحدة. باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادثة سير لحافلة حجاج من الجنسية الروسية بالرياض، نتج عنها 6 إصابات ووفاة واحدة. وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: «تلقت غرف العمليات بلاغا بوجود حادثة سير لحافلة حجاج على الطريق السريع مخرج 37، فجر أمس (الإثنين)، وتم توجيه 5 فرق إسعافية مع القيادة الميدانية، ووصلت للموقع خلال 11 دقيقة، إذ كانت هناك حالة وفاة، و6 إصابات، منها حالتان حرجة، تم نقلهما لمستشفى الملك خالد الجامعي، فيما رفضت حالتان النقل».



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