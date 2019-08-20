شكرا لقرائتكم خبر عن 193844 حاجاً وصلوا المدينة.. والمصريون الأكثر وجوداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أصدرت لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة تقريرا بعدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج.

وأظهر التقرير أن 193844 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس، فيما غادر عبر المنافذ الجوية والبرية بالمدينة المنورة 38885 حاجاً حتى أمس في طريقهم إلى بلدانهم.

وبين التقرير أن إجمالي عدد الحجاج الموجودين بالمدينة المنورة أمس بلغ 145947 حاجا، كما أظهر الإحصاء أن الجنسية الأكثر وجوداً بالمدينة المنورة ليوم أمس هم من حجاج جمهورية مصر العربية بواقع 17538 حاجا، يليها حجاج باكستان بواقع 15451 حاجا.

فيما بلغ عدد الحجاج المتوقع وصولهم إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس 31650 حاجاً.

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وبين التقرير أن 23916 حاجاً غادروا إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، فيما غادر 6190 حاجاً عبر مركز الهجرة متوجهين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقهم إلى بلدانهم.

في حين غادر 8779 حاجاً عبر مركز حجاج البر بالمدينة المنورة، فيما بلغ إجمالي المركبات التي وصلت إلى المدينة المنورة منذ انتهاء مناسك الحج 4708 مركبات تقلّ حجاجاً إلى المدينة المنورة.

فيما نقلت 854 مركبة جموعاً من الحجاج إلى المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.

وتباشر الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف البيت الحرام بالمدينة المنورة تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم ما بعد الحج، بمتابعة وإشراف لجنة الحج بالمنطقة، إذ ترتكز الأعمال على تسهيل مغادرة الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية، في إطار جهود العناية التي توليها الحكومة الرشيدة بضيوف البيت الحرام حتى مغادرتهم إلى بلدانهم.