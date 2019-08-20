محمد بن مسعود - الدمام - وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا مع اللاعب صالح الشهري مهاجم فريق الرائد بنظام الإعارة لمدة عام. ويلعب الشهري 25 عامًا في مركز الهجوم وسبق له تمثيل فريق الأهلي والرائد وبيرامار البرتغالي. هذا وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين على أن يتم قيده في قائمة الفريق الآسيوية. الهلال يدعم صفوفه بالشهري معارًا لمدة عام صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-20 وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا مع اللاعب صالح الشهري مهاجم فريق الرائد بنظام الإعارة لمدة عام. ويلعب الشهري 25 عامًا في مركز الهجوم وسبق له تمثيل فريق الأهلي والرائد وبيرامار البرتغالي. هذا وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين على أن يتم قيده في قائمة الفريق الآسيوية. Advertisements 20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 01:47 AM وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا مع اللاعب صالح الشهري مهاجم فريق الرائد بنظام الإعارة لمدة عام. ويلعب الشهري 25 عامًا في مركز الهجوم وسبق له تمثيل فريق الأهلي والرائد وبيرامار البرتغالي. هذا وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين على أن يتم قيده في قائمة الفريق الآسيوية. ، الهلال يدعم صفوفه بالشهري معارًا لمدة عام ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يدعم صفوفه بالشهري معارًا لمدة عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.