، في البطولة العربية: الاتحاد بـ"الأرض والجمهور" يواجه العهد اللبناني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تدور عجلة البطولة العربية من جديد والتي تحمل المسمى الجديد (بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال - ذهاب دور الـ32) تحت مظلة الاتحاد العربي لكرة القدم, حيث تنطلق مساء اليوم الثلاثاء بمواجهتين.

في جدة يحل فريق العهد اللبناني ضيفًا على نظيره الاتحاد السعودي, على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عند الساعة 8:45 مساءً.

الاتحاد يبحث عن تسجيل انتصاره الأول وسط مؤازرة الأرض والجمهور, لذا من المتوقع أن يلعب المدير الفني للفريق "التشيلي" سييرا بخطة هجومية تضمن بلوغ مرمى الضيوف مبكرًا وحسم المواجهة.

وفي اللقاء الثاني يواجه الوصل الإماراتي نظيره الهلال السوداني على أرض ملعب زعبيل في مدينة دبي.

يُذكر أن بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي الحالي 2019-2020 تستمر حتى إبريل 2020 حيث تُقام المباراة النهائية في العاصمة المغربية الرباط.