Now – جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020 والقنوات الناقلة

تابع معنا جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020 – مواعيد مباريات الهلال والأهلي والنصر فى دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد حيث أنه لا تفصلنا عن بدايته إلا أيام قليلة، وذلك بحسب الإعلان الخاص باتحاد الكرة السعودي، والذي أكد أيضًا أن الدوري السعودي للمحترفين سيتم تسميته خلال هذا الموسم اسم دوري محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم، ولذلك عملنا اليوم على توفير الجدول الرسمي الذي تم إطلاقه.

اعرف تردد القنوات السعودية الرياضية:

اعرف معنا جدول مباريات الدوري السعودي ٢٠١٩_٢٠٢٠

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جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020

سيتم البدء في الدوري السعودي يوم الخميس الموافق 22 من شهر أغسطس 2019، على أن يتم تقسيم كافة الفرق التي ستشارك في الدوري السعودي إلى أربعة مستويات وهي كالتالي:

المستوى الأول: يدخل فيه فريق الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

المستوى الثاني: يدخل فيه نادي الشباب والفيصل والرائد والوحدة.

المستو الثالث: ويدخل فيه الاتحاد والفتح والاتفاق والفيحاء.

المستوى الرابع: ويدخل فيه أبها والعادلة والحزم وضمك.

أما عن جدول البطولة فسيكون كالتالي كما تم إطلاقه من اتحاد الكرة السعودي:

القنوات الناقلة للدوري السعودي

وهناك العديد من القنوات التي سوف تقوم بنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ومن أهم تلك القنوات قناة السعودية الرياضية بالإضافة إلى قناة دوري بلس.

والجدير بالذكر أن أولى المباريات التي سيتم نقلها في الدوري السعودي ستكون بين النصر وضمك في تمام الساعة السابعة مساءً، بالإضافة إلى مباراة الأهلي والعدالة في تمام الساعة التاسعة مساءً من خلال مدينة الملك عبد الله الرياضية.