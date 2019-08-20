وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية | تمديد تأشيرة الزيارة من خلال أبشر

يقوم تطبيق أبشر الذي أطلقته وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بكافة خدمات الجوازات الهامة إلكترونيا حيث يستطيع المواطن إنجاز مهامه في المنزل أو المكتب دون اللجوء إلى الوقوف طوابير أمام مكاتب الجوازات وبذلك هو موفر للوقت والجهد المبذول وذلك بعد تعاون كبير مع الإدارة العامة للجوازات، وإليك خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا عبر تطبيق أبشر، الذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للسعودين والمقيمين بالسعودية.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة عبر تطبيق أبشر