وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية | تمديد تأشيرة الزيارة من خلال أبشر

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
يقوم تطبيق أبشر الذي أطلقته وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بكافة خدمات الجوازات الهامة إلكترونيا حيث يستطيع المواطن إنجاز مهامه في المنزل أو المكتب دون اللجوء إلى الوقوف طوابير أمام مكاتب الجوازات وبذلك هو موفر للوقت والجهد المبذول وذلك بعد تعاون كبير مع الإدارة العامة للجوازات، وإليك خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا عبر تطبيق أبشر، الذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للسعودين والمقيمين بالسعودية.
خطوات تمديد تأشيرة الزيارة عبر تطبيق أبشر
- عليك تسجيل الدخول إلى منصة أبشر بواسطة اسم المستخدم ورقم الهوية والرقم السري الخاص بك، وفي حالة عدم وجود حساب لك على منصة أبشر، يمكنك إنشاء حساب جديد بكل سهولة باتباع الخطوات المبينة في التطبيق.
- عن طريق تسجيل رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.
- بعد النجاح فى الدخول الى التطبيق قم بالضغط على أيقونة خدمات إلكترونية ثم اضغط علي أيقونة الجوازات ثم اضغط علي أيقونة تمديد تأشيرة الزيارة.
Advertisements
- ستظهر صفحة بعنوان ” مرحبا بك فى خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية ” عليك الضغط أسفل على زر متابعة.
- ستظهر صفحة موجود فيها أسماء الأشخاص الموجودين بالسعودية زيارة عائلية تحت كفالتك ثم تختار اسم الشخص المطلوب له التمديد في الزيارة ثم اختر مزيد من المعلومات.
- ستظهر لك جميع البيانات الخاصة بالشخص المطلوب تمديد زياراته وهي معلومات الكفيل ومعلومات صاحب التأشيرة ومعلومات التأشيرة ثم اضغط علي أيقونة تأكيد تمديد تأشيرة الزيارة.
- وبذلك تكون انتهيت من التمديد عليك طباعة الإيصال واختيار طريقة استلام أصل التمديد سواء من الجوازات أو بالبريد السعودي .