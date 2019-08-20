صور.. فريق الصقور السعودية يختتم مشاركته في بولندا

اختتم فريق الصقور السعودية، أمس الأحد، مشاركته في معرض قدينيا الجوي في بولندا، حيث قدم عروضاً جوية على مدى ٣ أيام أمام جمهور فاق ٣٠٠ألف متفرج. والتقى الفريقَ في مقر المعرض السفيرُ السعودي في بولندا محمد بن حسين مدني، الذي عبر عن سعادته بتواجد الفريق لأول مرة ممثلاً للمملكة في أكبر معرض جوي على مستوى البلاد لهذا العام.

وضم المعرض أكثر من ٢٧ مشاركاً من الفرق الجوية المشاركة المدنية والعسكرية من أكثر من ١٣ دولة، منها أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وفنلندا وألمانيا. وتعتبر هذه المشاركة الأولى لهذا العام للفريق السعودي في أوروبا، والذي يستهل مشاركته هذا العام بتشكيل جديد يضم أكثر من ١٨ تشكيلاً جوياً وعرض يستمر لأكثر من ٢٠دقيقة.