أمطار رعدية وسماء غائمة على عدة مناطق بالمملكة.. الثلاثاء

توقّعت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون الفرصة مهيّأة غدًا الثلاثاء، لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف. وأوضحت «هيئة الأرصاد»، في بيان صادر عنها اليوم عبر موقعها الإلكتروني، أن السماء تبقى غائمة جزئيًّا على مناطق المدينة المنورة وحائل وأجزاء من منطقة القصيم والأحساء، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة. وتوقعت «هيئة الأرصاد» نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجّل مناطق «مكة المكرمة، وادي الدواسر، بريدة، الدمام، الأحساء، رفحا، حفر الباطن» أعلى درجة حرارة وتصل إلى 43 درجة، بينما تكون أدنى درجة حرارة من نصيب أبها بـ18 درجة.

وأشار تقرير «هيئة الأرصاد» إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج. أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. ومن جانبه، أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الثلاثاء، أول موسم «سهيل»، ومدته 52 يومًا، وتبدأ خلاله الحرارة في الانكماش. وقال الزعاق -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- إن موسم «سهيل» هو الموسم الأشهر عند العرب قديمًا وحديثًا، وسُمِّي سهيلًا لأن الأجواء تبدأ «تتسهل» من الحر اللاهب إلى الحر المعتدل والمعتاد. وأضاف الزعاق أن مدة موسم سهيل تبلغ 52 يومًا يعقبه موسم العرب الأهم «الوسم»، مشيرًا إلى أن أول موسم سهيل (الثلاثة عشر الأيام الأولى منه) ستكون أيامًا حارّة، ثم تبدأ الحرارة بعدها تنكمش التدريجي. وتابع أن سهيلًا هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، وخلاله تتسهل الأجواء من الحرارة الشديدة إلى الحرارة المعتدلة، ويعقبه أجمل وألطف مواسم السنة (الوسم).