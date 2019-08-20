«الصحة»: إنقاذ حياة حاجة إندونيسية من نزيف حاد بالجهاز الهضمي

أنقذ مركز الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة مؤخرًا، حياة حاجة إندونيسية في العقد الثامن من العمر تعاني نزيفًا حادًا بالجهاز الهضمي.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية حالة الحاجة الإندونيسية التي كانت تعاني من هبوط حاد في العلامات الحيوية، وأدخلت على الفور للعناية المركزة، ونظرًا لوضعها غير المستقر تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية والأشعة والمنظار، وجود دوالٍ نازفة مع وجود تخثرات دموية، وتم على الفور إدخالها لغرفة العمليات وإيقاف النزيف عن طريق ربط الدوالي؛ حيث استجابت الحالة وتكللت العملية بالنجاح في وقت قياسي؛ ما أدى لاستقرار الوضع الصحي للمريضة، وتمت متابعة الحالة حتى خروجها بصحة وعافية.

‎ويُعد مركز الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة والعناية المركزة بالمدينة الطبية من المراكز الرائدة لاستقبال مثل هذه الحالات والتعامل معها بكفاءة عالية، لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا، وإمكانيات كبيرة بدعم كبير لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كل الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة، وتحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.