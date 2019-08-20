«غرفة الرياض» تطلق برنامجًا لتأهيل ألف شاب وشابة للعمل

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، البرنامج التدريبي المجاني «أساسيات المراجعة الداخلية» لتأهيل ألف شاب وشابةً من الباحثين عن العمل.

وأضافت الغرفة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن البرنامج يُنظم خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس الجاري، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساءً، ضمن جهود الغرفة لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل ودعم احتياجات القطاع الخاص بكفاءات وطنية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن البرنامج أحد مبادرات الغرفة لتأهيل الباحثين عن العمل بالقطاعات التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح الشثري، أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لتولي الوظائف النوعية المتاحة، بتوجه يأتي انطلاقًا من مسؤولية القطاع الخاص وتعزيزًا لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، مشيرًا إلى أن التأهيل أحد مبادرات الغرفة نحو دعم قرارات الدولة في مجال توطين الوظائف.

وتابع، أن البرنامج يتضمن دورات مكثفة تستهدف إكساب المشتركين فيه مهارات تمكنهم من شغل الوظائف المتاحة بمؤسسات القطاع الخاص ، ويمكن التسجيل عبرهذا الرابط