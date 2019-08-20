16 ملاحظة على لائحة الوظائف التعليمية

في الوقت الذي أعلنت وزارة التعليم اعتماد لائحة الوظائف التعليمية المستحدثة مؤخرا، والتي أثارت جدلا كبيرا بالمجتمع التعليمي، أنهت إدارات التعليم بمناطق المملكة عقد ورش العمل لجمع الملاحظات والتساؤلات، التي وجه بها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، واشتملت على رفع 16 ملاحظة، إذ أكد بعض إدارات التعليم أن اللائحة همشت الشهادات العليا، وكيف ستضمن المصداقية في تقييم أداء المعلمين.

حفظ مكتسبات

ماهو وضع المعلمين والمعلمات ممن لديهم مؤهلات عليا؟ كيف يتم نقض عقود المعلمين المعينين بعقود من الوزارة؟ هل سيتم تجميد راتب المعلم أم سيتم إنهاء خدماته؟ عند عدم حصوله على الرخصة؟ ماذا ستقدم الوزارة لتطوير المعلم على رأس العمل؟.. تساؤلات وضعتها إدارات التعليم بالمناطق على طاولة وزارة التعليم للرد عليها، وحفظ مكتسبات المعلمين والمعلمات، وتأهيلهم بدلا من إحباطهم، ومنع العلاوات السنوية عنهم، وذلك بعد إنهاء ورش العمل المخصصة لمناقشة لوائح الوظائف التعليمية، رفعت من خلالها خطابات تحوي العديد من الملاحظات التي يجب الرد عليها، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، أو تعديلها.

أعمال إضافية

اشتملت الملاحظات على أن اللائحة لم تتعرض للأعمال الإضافية التي يكلف بها المعلمون خارج وقت الدوام، وتسكين المعلمين والمعلمات على المستويات الرابع والخامس والسادس على رتبة معلم فيه إجحاف بحق المعلمين المجتهدين، وذوي الخدمة العالية، وأنه ليس من المنطق تسكين المكلفين بالإشراف التربوي، وقادة المدارس، ومديري الإدارات، ومشرفي عموم الوزارة على رتبة معلم ممارس، ومساواتهم ببقية المعلمين، وكيف سيتم التعامل مع حملة الماجستير والدكتوراه، والمعلم الذي لم يتمكن من تجديد الرخصة ماذا سيكون وضعه، وهل سيعود إلى ممارس أو سيتجمد راتبه، وإنهاء خدماته؟ وخريجو معاهد المعلمين ممن أكملوا البكالوريوس، ولديهم سنوات خدمة جيدة، كيف سيتم التعامل معهم، واحتساب سنوات الخدمة لهم، وماهي الدرجة التي سيتم تسكين المعلم عند انتقاله من رتبة إلى رتبة أعلى، وما هي الضوابط المترتبة؟ وكيف سيتم تقييم أداء المعلم، وكيف ستضمن اللائحة المصداقية في ذلك؟ والتأكيد على أن اللائحة همشت الشهادات العليا.

أبرز ملاحظات مسؤولي التعليم

- ماهو وضع المعلمين أصحاب المؤهلات العليا

- ماذا ستقدم الوزارة لتطوير المعلم

- كيف يتم نقض عقود المعلمين المعينين حديثا

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- عدم تعرض اللائحة للأعمال الإضافية

- إجحاف تسكين المشرفين وقادة المدارس ومديري الإدارات على رتبة معلم ممارس

- كيف سيتم التعامل مع حملة الماجستير والدكتوراه وخريجي المعاهد

- الدرجة التي سيتم تسكين المعلم عند انتقاله إلى رتبة أعلى

- كيف سيتم تقييم أداء المعلمين

- تهميش اللائحة للشهادات العليا

- إجحاف اللائحة بحق المعلمين

- ما هو وضع المعلم عند عدم اجتياز الرخصة