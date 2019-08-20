26 بلدية تستنفر لتنظيف مجاري أودية جازان

في الوقت الذي شهدت فيه منطقة جازان ومحافظاتها خلال الأيام الماضية أمطارا غزيرة وسيولا أدت إلى تكون برك مائية ومستنقعات، استنفرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها الـ 26 وعدد من الجهات المعنية كامل طاقاتها من أجل ردم المستنقعات والحد من أخطارها ورشها، وصيانة وتنظيف مجاري الأودية، والسدود وعقوم ومشاريع درء أخطار السيول.

وكانت أمانة المنطقة وبلدياتها - عبر فرق الطوارئ والكوارث - نفذت خلال أيام الأمطار والسيول خطط الطوارئ على مدار الساعة، وعملت على طمر العديد من المستنقعات ونزح وتنظيف كميات كبيرة من مخلفات الأمطار وصيانة وتنظيف مجاري الأودية، منها بلدية أبو عريش، وبلدية صامطة وبلدية أحد المسارحة والطوال والعارضة وبلدية مركز القفل وبلدية الحرث ووادي جازان والمضايا وبيش والدرب والشقيق والسهي وبلدية مدينة جيزان.

وشهدت منطقة جازان خلال العامين المنصرمين أكثر من 10 حالات غرق في المستنقعات التي خلفتها السيول والأمطار.