26 بلدية تستنفر لتنظيف مجاري أودية جازان

وكانت أمانة المنطقة وبلدياتها - عبر فرق الطوارئ والكوارث - نفذت خلال أيام الأمطار والسيول خطط الطوارئ على مدار الساعة، وعملت على طمر العديد من المستنقعات ونزح وتنظيف كميات كبيرة من مخلفات الأمطار وصيانة وتنظيف مجاري الأودية، منها بلدية أبو عريش، وبلدية صامطة وبلدية أحد المسارحة والطوال والعارضة وبلدية مركز القفل وبلدية الحرث ووادي جازان والمضايا وبيش والدرب والشقيق والسهي وبلدية مدينة جيزان.
وشهدت منطقة جازان خلال العامين المنصرمين أكثر من 10 حالات غرق في المستنقعات التي خلفتها السيول والأمطار.
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