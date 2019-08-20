الجوازات تؤكد حقوق مواطنة الـ21 عاما

نشرت المديرية العامة للجوازات، أمس، التعديلات الجديدة في نظام وثائق السفر التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، وتنص على التصريح بالسفر دون موافقة ولي الأمر لمن أعمارهم 21 عاما فما فوق، وتتيح منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من السعوديين.

استثناءات لمن هم دون 21 عاما

أكدت التعديلات الجديدة أنه يشترط موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين من هم دون سن (21)، ويستثنى من ذلك المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، الموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم. كما يحق للحاضن أو الحاضنة إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

تفاصيل إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي

ملاحظات هامة

يشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ (15) عامًا فأكثر ما يأتي:

- أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام.

- التسجيل بخدمة (أبشر).

- التسجيل في العنوان الوطني.

- تسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آليًّا.

- موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز لمن عمره أقل من 21 عامًا، ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

- الدخول على خدمة (أبشر)، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.

- عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات عند استلام الجواز الجديد. ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

يُشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا ما يأتي:

- إضافة الأولاد في سجل الأسرة.

- تسديد رسم إصدار الجواز آليًّا.

- موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز، ويجوز تفويض من يراه في خدمة (أبشر).

- إحضار صورتين حديثتي التصوير، ملونتين والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز.

- تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونيًّا، وإرفاق صورة من هوية ولي الأمر وسجل الأسرة، مع إحضار الأصل منهما للمطابقة.

- عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات. ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

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- استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قِبَل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

خطوات إصدار أو تجديد الجواز من منصة «أبشر»

عند تجديد الجواز السعودي، اتباع جميع الخطوات مع إحضار الجواز القديم.

الإجراءات

01 الدخول في خدمة (أبشر).

02 اختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم إصدار جواز سفر أو تجديده.

03 اختيار اسم المستفيد من الخدمة.

04 تظهر بيانات تجديد الجواز ويتم اختيار صلاحية مدة الجواز، وكذلك مكان استلام الجواز من إدارات الجوازات أو البريد السعودي والتأشير على الموافقة على الشروط والأحكام.

05 «تأكيد الطلب» تظهر نسخة غير أصلية من الجواز للتأكد من بياناته والتأشير على الشروط والأحكام المتعلقة بتجديد وإصدار الجواز.

06 تظهر صفحة تأكيد الطلب وبيانات الجواز الجديد، ويتم طباعتها وتسليمها للبريد السعودي أو إدارة الجوازات عند استلام الجواز.

01 يحق للحاضن أو الحاضنة - سعوديي الجنسية - إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

02 يمكن للأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من 21 عامًا، السفر بموافقة الأب؛ فإن كان متوفى فالأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيان فلأحد الإخوة لمن بلغ 21 عامًا فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة، إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام.

03 عند وجود اختلاف ترجمة الاسم باللغة الإنجليزية أو تاريخ الميلاد يتطلب مراجعة الأحوال المدنية.

04 سفر المواطنين ممن هم دون سن 21 عامًا، يُشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر، ويستثنى من ذلك:

المتزوجون.

المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم.

الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

05 عند مراجعة من يدّعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره؛ يتم التحقيق معه من قِبَل اللجان الإدارية بإدارات الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لم هم دون 21 عامًا، أو تفويض من يراه في خدمة (أبشر)؛ لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادعاءه أو تنفيه، ويتم إصدار القرار الإداري بحقه من قِبَل اللجنة الإدارية الفرعية، ومن ثم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات للمصادقة عليه أو تعديله، وفي حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديل؛ يتم إصدار الجواز وفقًا للمادة الخامسة من هذه اللائحة.