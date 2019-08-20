2.8 مليون مركبة عبرت المشاعر المقدسة

سجلت وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل خلال موسم حج 1440، عبور أكثر من 2.8 مليون مركبة داخل المشاعر المقدسة، حيث شهدت مداخل طرق مكة المكرمة عبور 1,071,009 مركبات بمتوسط سرعة 108 كيلومترات في الساعة، في حين شهدت مداخل طرق مدينة جدة عبور 1,639,289 مركبةً، بمتوسط سرعة 102 كيلومتر في الساعة، بينما عبرت على مداخل طرق المدينة المنورة 261,899 مركبة، بمتوسط سرعة 90 كيلومترًا في الساعة.



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